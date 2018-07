Punido pela Conmebol, Corinthians jogará sem torcida na Libertadores

SÃO PAULO - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta quinta-feira a punição aplicada ao Corinthians pela morte de um torcedor na Bolívia. O time alvinegro não poderá contar com sua torcida nos próximos jogos da Copa Libertadores. Além disso, não terá direito a ingressos quando for visitante.

A resolução da Conmebol, com base na súmula do árbitro Carlos Vera, tem caráter cautelar e valerá até que se tome uma decisão final sobre o caso, em um prazo máximo de 60 dias. Essa medida foi aplicada após a morte de Kevin Douglas Beltrán Espada, de 14 anos, na partida contra o San Jose. O jovem torcedor foi atingido por um sinalizador que partiu da torcida corintiana no Estádio Jesus Bermúdez, na noite da última quarta-feira, em Oruro.

A notícia pegou alguns dirigentes do Corinthians de surpresa pela agilidade apresentada pela entidade. De acordo com o novo Código Disciplinar da Conmebol, cogitou-se que o time alvinegro poderia até ser excluído da competição. O gerente de futebol do clube, Edu Gaspar, foi quem recebeu a notificação oficial da decisão, por e-mail.

Agora o Alvinegro tem mais um problema para resolver. Os torcedores corintianos já haviam esgotado cerca de 83,5 mil ingressos colocados à venda para a primeira fase da Libertadores, de acordo com balanço divulgado pelo próprio clube na última terça-feira. O primeiro jogo do Corinthians em casa será realizado na quarta-feira, dia 27 de fevereiro, contra o Millonarios (Colômbia). Só para essa partida, 28,5 mil entradas do programa Fiel Torcedor já tinham sido vendidas.