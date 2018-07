Punido pelo STJD, Airton desfalca o Fla por quatro jogos do Brasileirão

O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o Ceará, neste sábado. O volante Airton foi suspenso por quatro jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não poderá entrar em campo em Macaé.

O jogador foi punido por ter agredido o meia Souza, fora de lance, no clássico com o Fluminense, no dia 10. Por essa razão, foi denunciado no artigo 254-A (praticar agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Airton poderia ser suspenso por até 12 partidas.

Insatisfeito com a punição, o Flamengo avisou que tentará obter um efeito suspensivo para a partida da próxima rodada, contra o Santos. "Entraremos com um recurso já na segunda-feira, buscando um efeito suspensivo", declarou o advogado Michel Assef Filho. O efeito, porém, não valerá para o jogo contra o Ceará.

Além de Airton, Thiago Neves e Ronaldinho cumprirão suspensão neste sábado. Com estes desfalques, Luxemburgo mandará a campo Felipe; Leonardo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Júnior César; Willians, Luiz Antônio, Renato e Botinelli; Diego Maurício (Vander) e Deivid.