Punido pelo STJD, Dagoberto desfalca Cruzeiro sábado O atacante Dagoberto está fora da partida do Cruzeiro diante do Atlético-PR, neste sábado, no Mineirão, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi julgado nesta sexta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e acabou punido com dois jogos de suspensão por conta de sua expulsão diante do Vasco, em jogo realizado no último dia 1.º.