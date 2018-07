Punido pelo STJD, Vasco pode jogar clássico fora do Rio Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Vasco poderá fazer o clássico com o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, fora do Rio de Janeiro. O time carioca foi punido com a perda de um mando de campo e multa de R$ 10 mil por conta de confusão na partida contra o São Paulo, no dia 30 de outubro.