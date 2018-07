Punido por pisão em Alexandre Pato, Airton desfalca Botafogo

O técnico Vagner Mancini sofreu uma baixa de última hora para o jogo do Botafogo contra o Goiás, nesta quinta-feira, no Maracanã. O volante Airton não poderá entrar em campo porque foi punido nesta quarta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter dado um pisão na cabeça de Alexandre Pato na partida contra o São Paulo, no dia 10 de setembro.

O STJD puniu Airton com dois jogos de gancho, mas o volante só vai desfalcar a equipe carioca por um jogo porque já cumpriu uma partida de suspensão automática - por ter levado o cartão vermelho contra o São Paulo. Assim, não terá condições de enfrentar o Goiás, no Rio.

O Botafogo, contudo, não desistiu de contar com o atleta para o confronto desta quinta. O departamento jurídico já avisou que tentará obter efeito suspensivo a tempo de escalá-lo nesta quinta. O clube pretende manter o jogador livre para atuar até o julgamento definitivo pelo Pleno do STJD.

Mancini, que treinou com o volante entre os titulares nesta quarta, não revelou qual poderia ser o substituto de Airton. Certo é que Emerson começará jogando porque seu julgamento no STJD está marcado somente para a próxima semana - ele será julgado pela expulsão e pelas críticas à CBF na partida contra o Bahia.

O argentino Bolatti também voltará ao time, assim como o atacante Jobson. Mancini garantiu que ele ficará ao menos 20 minutos em campo para começar a ganhar ritmo de jogo, em seu retorno ao clube carioca.