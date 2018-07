Punido por racismo, Esportivo é rebaixado no Campeonato Gaúcho

PORTO ALEGRE - O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grande do Sul decidiu, na noite desta quinta-feira, punir o Esportivo com a perda de oito pontos no Campeonato Gaúcho por conta do caso de racismo contra o árbitro Márcio Chagas da Silva. Assim, o clube de Bento Gonçalves foi rebaixado para a segunda divisão, enquanto o Passo Fundo tem sua queda revertida.

Inicialmente, o TJD puniu o Esportivo com a perda de cinco mandos de campo e multa de R$ 30 mil. Os árbitros acharam a punição branda e chegaram a protestar durante a rodada do dia 16 de março. Na ocasião, os quartetos de arbitragem se alinhavam no meio do gramado antes dos jogos e permaneciam, parados, com os braços cruzados, em ato de protesto.

A promotoria do TJD não ficou satisfeita com a punição, também, e resolveu recorrer ao Pleno. Nesta quinta, além da perda de nove pontos, o Esportivo foi punido com a perda de seis mandos de campo e multa de R$ 30 mil. Foi votada também a exclusão do clube do Gauchão, mas houve empate em quatro votos e, por isso, vale a decisão mais "branda".

No dia 5 de março, Márcio Chagas ouviu xingamentos como "macaco safado" antes, no intervalo e após o jogo Esportivo x Veranópolis. Além disso, encontrou seu carro amassado, arranhado e com bananas no capô e no teto. Márcio vai apitar a final do Gauchão, neste domingo, em Caxias do Sul, entre Inter e Grêmio.