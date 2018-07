Punido, Suárez já deixa o Brasil rumo a Montevidéu

Luis Suárez já está à caminho do Uruguai. Quem confirmou isso foi o presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Wilmar Valdez, claramente abalado pela decisão. "Suárez já viajou", disse ao Estado. "Ele vai ficar um tempo em Montevidéu para descansar", explicou o dirigente.

Por causa da punição que recebeu - suspensão por nove jogos e quatro meses longe de atividades do futebol -, o jogador está impedido de entrar nos estádios da Copa e não pode nem mesmo ficar na concentração da seleção do Uruguai.

Suárez teve sua credencial confiscada pela Fifa, depois que a entidade anunciou a punição mais dura de sua história em uma Copa do Mundo contra um jogador por agressão.

Valdez indicou que a Federação Uruguaia vai recorrer da decisão, mas admite que não vê qualquer chance de reverter a decisão. "Foi injusto o que a Fifa fez", declarou o dirigente.

A seleção do Uruguai chega ao Rio de Janeiro no final da tarde desta quinta-feira para se preparar para a partida com a Colômbia, pelas oitavas de final, no sábado.