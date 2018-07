Punido, técnico do Napoli fica fora de jogos com Chelsea

NYON - O Napoli não poderá ser comandado por Walter Mazzarri nas duas partidas contra o Chelsea, válidas pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa. Nesta quinta-feira, a Uefa rejeitou a ação do treinador, que recorria de suspensão imposta pela entidade.

Além de negar o pedido de Mazzarri, punido por "conduta imprópria", a Uefa aumentou a suspensão do treinador do Napoli em um jogo. Esta terceira partida de suspensão do treinador, porém, só será cumprida se ele infringir novamente a legislação da entidade nos próximos dois anos.

Mazzarri foi punido pela Uefa por ter empurrado o atacante Nilmar, do Villarreal, durante partida da fase de grupos, disputada em dezembro. O Napoli recebe o Chelsea na próxima terça-feira, no jogo de ida do confronto. A partida de volta, em Londres, será disputado em 14 de março.