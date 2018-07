Punido, Warner pede para caribenhos votarem em Blatter Suspenso de suas funções na Fifa, Jack Warner, um dos vice-presidentes da entidade e presidente da Concacaf, pediu aos dirigentes do futebol do Caribe para continuarem apoiando Joseph Blatter, na eleição presidencial marcada para quarta-feira. "A nossa história está tatuada com histórias de luta, mas temos sempre levantado", escreveu Warner em uma carta aos membros da União Caribenha de Futebol (CFU, na sigla em inglês).