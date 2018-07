Punidos por briga de torcida, Sport e Coritiba perdem um mando de campo

A CBF, contudo, ainda não definiu se a punição será aplicada na rodada do fim de semana. O Sport joga em casa contra a Chapecoense, na Ilha do Retiro. Já o Coritiba vai visitar o Cruzeiro no Mineirão, ambos, no domingo. A decisão do STJD, porém, ainda cabe recurso da defesa.

Sport e Coritiba haviam sido denunciados por uma briga ocorrida no dia 2 de setembro, no Couto Pereira. Prova de vídeo mostra 10 torcedores do Sport agredindo outro nas arquibancadas. O STJD puniu também o time da casa por não ter sido ágil o suficiente para reprimir a briga em seus domínios.

"De fato, a operação e segurança que o Coritiba fez não foi suficiente. Acho que deixou de tomar medidas capazes de reprimir. Entre o momento que a confusão começa e para de bater no sujeito são quase 50 segundos e quando para a polícia ainda não chegou", argumentou Vitor Butruce, auditor relator do processo.

Ele pediu multa de R$ 50 mil, punição ampliada com a perda de mando de campo pelos demais auditores. Um deles chegou a propor dois jogos de perda, mas chegaram um consenso pela multa e apenas uma partida com os portões fechados.