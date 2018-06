Putin dá boas-vindas a torcedores e seleções da Copa e exalta 'honra' para Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu neste sábado as boas-vindas às seleções e aos torcedores que viajaram ao país por causa da Copa do Mundo, que começará na próxima quinta-feira, em Moscou, e ressaltou que a competição será emocionante e memorável.

"Para o nosso país é uma grande alegria e uma honra receber os representantes da enorme família do futebol", afirmou Putin por meio de uma mensagem em vídeo, na qual falou em inglês. O líder russo também prometeu que o Mundial será "uma celebração de verdade, cheia de paixão esportiva e fortes emoções".

Putin também disse esperar que a Copa de 2018 fique marcada na memória das pessoas de forma positiva por bastante tempo. "Espero que vocês tenham lembranças duradouras, não somente das melhores seleções e da habilidade dos seus grandes jogadores, mas também de seu encontro com a Rússia, sua cultura distinta, história única e sua rica personalidade e hospitalidade, sincera e amistosa", completou o presidente, que finalizou a mensagem com a frase: "Bem-vindos à Rússia".

A Copa do Mundo será aberta na próxima quinta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Moscou, com o confronto entre a seleção anfitriã e a Arábia Saudita. O duelo é válido pelo Grupo A da competição, que também conta com Uruguai e Egito. Estas duas seleções completarão a primeira rodada desta chave na sexta-feira em partida marcada para começar às 9 horas (de Brasília), em Ecaterimburgo.