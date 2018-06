Putin diz que Brasil, Argentina, Alemanha e Espanha são os favoritos na Copa

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que as seleções de Brasil, Argentina, Alemanha e Espanha são as favoritas ao título da Copa do Mundo que será disputada em seu país, a partir do dia 14.

Putin fez elogios específicos ao time da Espanha, campeão mundial em 2010, na África do Sul. "A seleção está jogando um futebol muito bonito", afirmou o presidente russo, em entrevista à imprensa chinesa. "Mas com certeza teremos outros rivais nesta briga, mas somente o melhor vencerá."

Questionado sobre o momento ruim da seleção russa, Putin lamentou os últimos resultados. A Rússia não vence há sete jogos. "Infelizmente, nosso time não tem obtido grandes resultados ultimamente. Mas nós, todos os torcedores e apaixonados pelo futebol, temos altas expectativas de que a seleção faça boas apresentações, jogue um futebol moderno, interessante e de estilo bonito. E que lute até o final", declarou.

A Copa do Mundo da Rússia terá início no dia 14, quinta-feira da próxima semana. Como de costume, os anfitriões russos vão abrir o Mundial, contra a Arábia Saudita, no Luzhniki Stadium, em Moscou.