Putin felicita Blatter por sua reeleição para presidência da Fifa

"O chefe do Estado russo expressou confiança de que a experiência, o profissionalismo e a alta autoridade ajudarão (Joseph) Blatter na futura promoção da expansão geográfica e de popularidade do futebol em todo o mundo", disse Putin em um comunicado do Kremlin.

O presidente russo acrescentou que a Rússia, que será a anfitriã da Copa de 2018, estava interessada em cooperar com a Fifa em geral, e em particular, na preparação do mundial.

(Reportagem de Jason Bush)