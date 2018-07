Putin, Macron e Kolinda estarão presentes na final da Copa

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, além de outros chefes de Estado e primeiros-ministros, junto a astros do esporte, da música e do cinema estarão presentes no estádio Luzhniki, em Moscou, neste domingo, 14, para a final da Copa do Mundo entre Croácia e França.

"Vladimir Putin assistirá à cerimônia de encerramento do Mundial 2018 e a acompanhará a partida final", anunciou neste sábado, 14, o Kremlin em um comunicado.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, cujas seleções disputam a grande final, também estarão presentes, além do emir do Catar, Tamim Ben Hamad Al Thani, país que receberá a edição de 2022.

Entre os convidados estão também o líder da Palestina, Mahmud Abbas, os presidentes do Gabão, do Sudão, da Belarus, da Moldávia e da Armênia, e os primeiros-ministros da Hungria e do Quirguistão.

O cantor e ator americano Will Smith - autor junto com o porto-riquenho Nicky Jam e a albanesa Era Istrefi do hino oficial do Mundial, "Live it up" - se apresentará na cerimônia de encerramento.

O líder dos Rolling Stones, Mick Jagger, que já assistiu às semifinais, é esperado para a final, apesar de seu país, Inglaterra, ter disputado e perdido o terceiro lugar.

O superastro do atletismo Usain Bolt, aposentado desde o ano passado, é outro nome confirmado. /AFP