Puyol admite 'tensão' por fratura de Villa e pede ajuda para marcar Neymar

YOKOHAMA - A lesão do atacante David Villa abalou o elenco do Barcelona. Em um lance na partida em que o time catalão bateu o Al-Saad por 4 a 0, e se classificou para a final do Mundial de Clubes, o jogador fraturou a perna.

"Foi um golpe duro para todos. Está claro que o aspecto negativo desta partida são as lesões, principalmente a de Villa, que foi muito grande", disse Puyol, capitão do time que enfrenta o Santos neste domingo.

O problema de Villa soma-se ao de Alexis Sánchez. O Atacante chileno, que poderia atuar na vaga de Villa, saiu do gramado com dores e preocupa o técnico Pep Guardiola para o confronto.

Apesar do favoritismo do Barça, a equipe está atenta aos passos da equipe de Neymar. O atacante santista, segundo Puyol, Neymar é um grande jogador, que tem um futuro impressionante. E é muito difícil marca-lo, porque quando ele está com a bola, ele a esconde e você nunca sabe de onde ela vai sair', disse o defensor do Barcelona.

Se Guardiola ainda não começou a estudar a equipe de Muricy Ramalho, Puyol já pede ajuda para tentar segurar o astro do Santos. Experiente, o zagueiro admite que sozinho, dificilmente vai ter êxito contra Neymar.

"Marcar Neymar não será trabalho de um jogador só, e sim de toda a defesa", reforçou Puyol, que também alertou para o resto da equipe santista: "Se fala muito de Neymar, mas eles têm mais jogadores, temos que fazer uma partida completa se queremos ganhar".