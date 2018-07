Puyol e Adriano são confirmados no Barcelona para clássico com Real

O Barcelona terá dois importantes reforços para a partida diante do Real Madrid, na quarta-feira, que decide a Copa do Rei. O zagueiro Puyol, capitão da equipe, e o lateral brasileiro Adriano foram relacionados nesta terça-feira, após terem deixado o confronto diante do próprio rival madrilenho, no último sábado, com dores.

Puyol já havia sido novidade no empate por 1 a 1 do final de semana, válido pelo Campeonato Espanhol. Ele entrou em campo após ficar afastado por conta de uma tendinite, mas foi substituído no segundo tempo sentindo novamente a lesão. Nesta terça, ele não participou do treinamento junto com seus companheiros, foi examinado, e liberado para o confronto.

Já o lateral-esquerdo Adriano recuperou-se de uma contratura muscular na perna esquerda. Ele também deixou o confronto diante do Real Madrid, no sábado, no final do segundo tempo, mas participou normalmente do treino desta terça e foi confirmado.

A decisão de quarta-feira, que será disputada no Estádio Mestalla, em Valência, será a segunda de uma série de quatro partidas entre Barcelona e Real Madrid. As últimas duas serão válidas pela Liga dos Campeões da Europa.

Confira a lista de relacionados do Barcelona para enfrentar o Real Madrid:

Goleiros: Valdés e José Pinto.

Defensores: Fontas, Puyol, Maxwell, Adriano, Piqué, Daniel Alves e Gabriel Milito.

Meio-campistas: Mascherano, Busquets, Keita, Xavi, Iniesta, Afellay e Thiago Alcântara.

Atacantes: Pedro, Jeffren, Messi e Villa.

