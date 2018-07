Puyol e Milito reforçam defesa do Barça no 3o clássico com Real Os zagueiros Carles Puyol e Gabriel Milito recuperaram-se de contusões e foram relacionados no elenco do Barcelona para o jogo de quarta-feira contra o Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões, informou o clube líder da liga espanhola nesta segunda-feira.