Puyol leva troféu do Barcelona do Mundial para David Villa no hospital

BARCELONA - O atacante David Villa recebeu uma visita especial nesta quarta-feira no hospital onde se recupera de uma cirurgia na perna esquerda. O jogador foi surpreendido pelos companheiros do Barcelona que levaram a tiracolo o troféu do Mundial de Clubes da Fifa, conquistado no domingo, no Japão.

Além do troféu, o capitão Carles Puyol, o zagueiro Gerard Piqué, o meia Cesc Fábregas e o reserva Andreu Fontàs entregaram a Villa sua medalha pela participação na conquista do título. O atacante ficou de fora da grande decisão, contra o Santos, por conta de uma fratura na tíbia esquerda sofrida na semifinal do torneio, contra o Al Sadd, do Catar.

A lesão deverá deixar Villa de fora do restante da temporada europeia. A previsão inicial é de que ele fique afastado dos gramados por até cinco meses. Por causa da fratura, a delegação do Barcelona evitou maiores comemorações pelo título na chegada à Espanha, na terça-feira.