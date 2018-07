Puyol opera e pode começar pré-temporada no Barcelona O veterano zagueiro Carles Puyol realizou nesta quarta-feira uma cirurgia no joelho direito para tratar de uma dolorosa inflamação no local. De acordo com o clube, a operação foi um êxito e pode permitir que o jogador possa iniciar a pré-temporada do futebol europeu com o restante do grupo.