Puyol passa por artroscopia no joelho direito e desfalca o Barcelona

BARCELONA - O Barcelona anunciou que o zagueiro Carles Puyol passou nesta sexta-feira por uma artroscopia no joelho direito e se tornará desfalque. O clube não informou o tempo de recuperação, mas o jogador pode se tornar problema para as quartas de final da Copa dos Campeões, diante do Paris Saint-Germain - a primeira partida, na França, acontecerá no dia 3 de abril.

"O jogador Carles Puyol foi submetido nesta sexta-feira a uma artroscopia para uma limpeza articular no joelho direito. A intervenção foi feita pelos doutores Ramon Cugat e Ricard Pruna. A evolução da recuperação do joelho marcará o prazo para o retorno do jogador ao campo de jogo", explicou a nota no site do clube.

Não foi informado quando Puyol se lesionou, mas o jogador ficou no banco de reservas e entrou somente nos 15 minutos finais da goleada do Barcelona sobre o Milan, por 4 a 0, na última terça-feira, pela Copa dos Campeões. Nesta sexta ele também ficou fora da convocação de Vicente del Bosque para a seleção espanhola.

Sem ele, a zaga do Barcelona deve ser composta por Piqué e Mascherano, como diante do Milan. O time catalão está nas quartas de final da Copa dos Campeões e é o líder disparado do Campeonato Espanhol, com 71 pontos, 13 a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid.