Puyol pensa em abandonar o futebol ao fim da temporada

SÃO PAULO - As dores no joelho direito podem fazer Puyol encerrar a carreira. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o capitão do Barcelona acha que suas limitações físicas podem prejudicar o seu rendimento num clube como o Barça. Por isso, ele cogita se aposentar ou ir para uma liga menor como a dos EUA ou Qatar. O jogador vem refletindo sobre o assunto a várias semanas e já chegou a compartilhar esse pensamento com seus amigos mais próximos no time e com os funcionários.

A decisão deve ser anunciada nos próximos meses. Tudo depende da evolução do seu quadro físico. Caso a série de lesões continue, o mais provável é que ele deixe o Barcelona. Um possível destino pode ser a Liga Americana. Isso porque a mulher de Puyol, que está grávida, tem um apartamento em Nova York.

O defensor vem sofrendo uma série de lesões no último ano e meio. Em 18 meses, foi submetido a três cirurgias no joelho direito, uma em maio de 2012, outra em março deste ano e a última em junho de 2013. Na atual temporada, Puyol fez apenas 5 jogos, contra Osasuna, Celta, Betis, Ajax e Cartagena, mesmo assim ele jogou 90 minutos em todos, com exceção da partida contra o Ajax, que atuou 68 minutos como lateral esquerdo a pedido do treinador Gerardo Martino.