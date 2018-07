Puyol renova com Barcelona e pretende jogar até os 40 anos

BARCELONA - Mais difícil do que imaginar o Barcelona sem Carles Puyol é imaginar o zagueiro sem o Barça. E a relação que vem desde a temporada 1999/2000 foi oficialmente renovada nesta terça-feira, quando o capitão do time assinou um novo contrato, com validade até 30 de junho de 2016.

Quando este acordo se encerrar, Puyol já terá 38 anos. Ele, porém, planeja ir mais além e, no futuro, renovar por pelo menos mais duas temporadas. Quer jogar até os 40 anos. "Minha ideia era continuar aqui, por quantos anos puder. Tenho que ver temporada por temporada, mas meu plano é chegar aos 40 anos jogando", disse o jogador.

Agradecendo a confiança do Barcelona, Puyol ressaltou que sabe que precisa cuidar do físico, que não tem colaborado nos últimos anos. "Agradeço a todo o esforço que fez o clube. Assinar o contrato é muito importante, mas mais importante é cumpri-lo. Para mim o físico é muito importante e tenho muito claro que tenho que me cuidar dentro e fora de campo."

A renovação de Puyol estava acertada há um mês, mas o novo contrato só foi assinado nesta terça-feira. O jogador, que começou a carreira como lateral-direito, foi formado no próprio Barcelona e, desde 2004, é o capitão do time. Pelo Barça, conquistou três Ligas dos Campeões e cinco Campeonatos Espanhóis. É o segundo jogador com mais partidas oficiais com a camisa azul-grená.