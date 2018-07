Puyol será operado e ficará de 3 a 4 semanas afastado

BARCELONA - O Barcelona divulgou nota oficial nesta terça-feira para confirmar que o zagueiro Carles Puyol, capitão da equipe, será submetido nesta quarta a uma cirurgia no joelho direito. O clube também informou que o período de recuperação do jogador será de três a quatro semanas.

O procedimento cirúrgico servirá para extrair um cisto de Baker, que é o nome dado ao acúmulo cístico de líquido articular (sinovial) que se forma na parte de trás do joelho.

Puyol, que vem sendo atrapalhado por uma série de lesões nos últimos tempos, pois ficou fora da última Eurocopa, no ano passado, e também acabou descartado desta edição da Copa das Confederações, será operado no Instituto Catalão de Traumatologia e Medicina do Esporte.

O veterano defensor de 35 anos disputou apenas 22 partidas da última temporada do futebol europeu e não participa de um jogo oficial desde março. Ele ficou um longo período afastado depois de sofrer uma série de lesões ao longo do ano passado, sendo que teve o mesmo joelho já operado por duas vezes, além de ter fraturado o malar do rosto e deslocado um cotovelo.