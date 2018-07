Puyol volta aos treinos e Daniel Alves reforça o Barça

Capitão do time, Puyol não joga desde março. Desde então em sofrido com lesões. O defensor passou por uma artroscopia no joelho direito, em março, e em junho operou também o chamado cisto de Baker, no mesmo local. Nesta sexta, participou da parte final do treinamento da equipe, dando sinais de que pode retornar em breve.

Exceção aos jogadores que se recuperam de cirurgia (além de Puyol também Cuenca e Afellay), o Barcelona não tem desfalques. Diante do Sevilla, voltam ao time Daniel Alves e Sergio Busquets, que não se apresentaram às suas seleções, por lesões, e nos últimos treinamentos do clube trabalharam à parte.

Na lista de relacionados para o duelo contra o Sevilla, Gerardo Martino também chamou Xavi e Alexis Sanchez, que descansaram contra o Valencia, no último jogo do Barça pelo Espanhol. Quem fica de fora desta vez é Pedro, por escolha do treinador, que preferiu Tello, Giovani dos Santos e Sergi Roberto, além de Messi e Neymar.