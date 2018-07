Quadro clínico de Pelé é estável após segunda internação em 12 dias

O quadro clínico de Pelé é estável depois de 20 horas internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A avaliação médica, de acordo com a assessoria de imprensa do local, é contínua. O segundo boletim assinado por dois médicos foi divulgado nesta terça-feira, pouco depois das 16h. A equipe não confirmou se o craque irá continuar no hospital por mais uma noite.

O ex-jogador voltou a ser internado após ser diagnosticado com infecção urinária. No último dia 12, Pelé foi deu entrada no mesmo hospital ao passar mal antes de um evento ao qual compareceria no Museu Pelé, em Santos. Com dores, foi encaminhado de ambulância a São Paulo e chegou ao Einstein no começo da noite, no mesmo horário desta segunda, quando retornou ao local.

O craque foi liberado pelos médicos dois dias após ser submetido a cirurgia para remover pedras no rim. Ao deixar o hospital, ele cumprimentou jornalistas pela janela do carro sem perder o bom humor e sem mostrar abatimento. "Já estou pronto para jogar amanhã. Um abraço!", declarou na ocasião.

BOLETIM MÉDICO

O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o paciente Edson Arantes do Nascimento (Pelé) segue internado e que, após a realização de exames, verificou-se a presença de infecção do trato urinário e, no momento, encontra-se estável.

O Hospital fornecerá boletim assim que houver nova informação.

Médicos Responsáveis:

Dr. Fabio Nasri

Dr. Gustavo Caserta Lemos

Diretor Superintendente do Hospital:

Dr. Miguel Cendoroglo Neto