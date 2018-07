Quadro de Djalma Santos piora e ex-jogador volta à UTI

UBERABA - Piorou o estado de saúde do ex-jogador Djalma Santos, que está internado desde a madrugada do dia 1.º de julho no Hospital Hélio Angotti de Uberaba por causa de um quadro de infecção respiratória aguda. O ex-lateral-direito da seleção brasileira apresentou nova diminuição do nível de consciência, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira.

Aos 84 anos, Djalma respira com a ajuda de aparelhos. A piora aconteceu depois de uma semana positiva, já que no último dia 4 o ex-jogador teve uma considerável evolução e chegou a deixar a ter alta da UTI, para onde voltou nesta terça-feira.

Bicampeão do mundo em 1958 e 1962, o ex-jogador que colecionou títulos com Portuguesa, Palmeiras e Atlético-PR começou a respirar com dificuldades após ver pela televisão a vitória do Brasil sobre a Espanha na final da Copa das Confederações.