Quadro de Havelange continua inalterado, segundo boletim

RIO - O estado de saúde do presidente de honra da Fifa, João Havelange, de 95 anos, ainda inspira cuidados, segundo o Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. O boletim divulgado nesta sexta-feira informou que seu quadro segue inalterado em relação à última quinta.

O ex-dirigente permanece internado na Unidade Coronariana do Hospital recebendo o tratamento com antibióticos para combater o processo infeccioso diagnosticado no tornozelo direito (artrite séptica), com celulite (uma infecção na articulação).

Havelange deu entrada no hospital no último domingo, 18, com um quadro de infecção grave. Apesar de o quadro clínico ter apresentado uma ''ligeira melhora'' na última quinta-feira, ainda não há previsão de alta, segundo o hospital.

Ex-atleta, João Havelange se tornou presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), em 1956, de onde saiu em 1974. No mesmo ano, o dirigente foi eleito para presidir a Fifa, tendo exercido o cargo até 1998, quando foi substituído por Joseph Blatter.

No final do ano passado, Havelange renunciou ao seu cargo no Comitê Olímpico Internacional, alegando razões médicas, que não foram detalhadas. A renúncia ocorreu no mesmo momento em que enfrentava o risco de ser punido por supostamente ter recebido suborno da empresa de marketing ISL, que faliu e tinha acordos comerciais com a Fifa na década de 1990.