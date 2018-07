Quagliarella é suspenso por 3 jogos e desfalca Napoli

O incidente ocorreu na derrota para o Parma no sábado, por 3 a 2, resultado que afastou a equipe napolitana de uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nos minutos finais do confronto, Quagliarella foi expulso e reclamou bastante da arbitragem.

Assim, o atacante desfalcará a equipe nas partidas contra Bari, Cagliari e Chievo. Também expulso no jogo de sábado, o técnico do Napoli, Walter Mazzari, acabou multado em US$ 6.800.

O resultado derrubou o time de Nápoles para a sétima posição do Campeonato Italiano, com 49 pontos, cinco a menos do que o quarto colocado Palermo.