Quagliarella marca 17º gol no Italiano e define vitória da Sampdoria

Os bons resultados da Sampdoria na temporada 2018/2019 do futebol europeu passam diretamente pelos pés de Fabio Quagliarella. Neste domingo, foi, mais uma vez, do atacante o gol da equipe de Gênova, dessa vez na vitória por 1 a 0 sobre o Cagliari, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano e disputado em casa, no Estádio Luigi Ferraris.

O gol deste domingo foi o 17º de Quagliarella nesta edição do Italiano, o que o deixa, aos 36 anos, isolado na condição de vice-artilheiro do torneio, atrás apenas do português Cristiano Ronaldo, que já fez 19 pela Juventus.

O triunfo encerrou uma série de três derrotas da Sampdoria na competição, sendo que Quagliarella havia passado em branco nessas partidas. E levou o time aos 36 pontos, na briga por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. O Cagliari, por sua vez, segue com 24 pontos, na zona intermediária da classificação e correndo poucos riscos de rebaixamento.

Os times deixaram jogadores brasileiros - Rafael Cabral e Junior Tavares, da Sampdoria, e Rafael Pinheiro, do Cagliari - no banco de reservas. E o gol de Quagliarella foi sair apenas no segundo tempo, aos 21 minutos, quando converteu cobrança de pênalti.

Derrotado, o Cagliari vai buscar a reabilitação no Italiano na sexta-feira, quando receberá a Inter de Milão. Já a Sampdoria voltará a jogar no domingo, fora de casa, contra o SPAL.