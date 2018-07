Quagliarella troca de time em Turim e se transfere para o Torino

O atacante Fabio Quagliarella trocou de clube em Turim. Nesta sexta-feira, a Juventus anunciou que vendeu o jogador para o Torino, que desembolsará 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 10,6 milhões) na transação, vista como uma tentativa de compensar a perda de Ciro Immobile, vendido recentemente para o Borussia Dortmund.

"A Juventus pode hoje anunciar que Fabio Quagliarella completou uma transferência em definitivo para o Torino por uma taxa de 3,5 milhões de euros, que serão pagos ao longo dos próximos três anos, como foi acordado por ambas as partes", anunciou a Juventus em um comunicado oficial.

Quagliarella estava na Juventus há quatro anos e participou da conquista do título do Campeonato Italiano nas últimas três edições do torneio. Na temporada passada, porém, perdeu espaço com o técnico Antonio Conte, que preferia utilizar o argentino Carlitos Tevez e o espanhol Fernando Llorente.

Com 31 anos, Quagliarella agora retorna ao clube em que iniciou a sua carreira, tendo saído em 2005, passando depois pelos italianos Ascoli, Sampdoria, Udinese e Napoli. Além disso, defendeu a Itália na Eurocopa de 2008, na Copa das Confederações de 2009 e na Copa do Mundo de 2010.