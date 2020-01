Saiba quais são os jogos e datas das quartas de final do Gaúcho

Grêmio, Internacional, Caxias, São Luiz, São José, Aimoré, Novo Hamburgo e Juventude são os classificados para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. A primeira fase, disputada em turno único, chegou ao fim nesta quarta-feira com os seis jogos realizados às 21h30, que serviram para definir os dois últimos classificados: Aimoré e Juventude.

LEIA TAMBÉM > Classificação do Gaúcho

Os confrontos das quartas de final serão realizados em duelos de ida e volta. Os jogos de ida ocorrerão no sábado e no domingo, enquanto as partidas de volta serão no meio da semana que vem. As datas e horários exatos ainda serão definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.

Em caso de empate no placar agregado nas quartas e nas semifinais, a equipe que marcar mais gols fora de casa se classifica para a próxima fase. Caso os placares na ida e na volta terminem iguais, a decisão será feita através da disputa por pênaltis. Na final, o critério de gols marcados como visitante não vai valer.

Veja os confrontos das quartas de final do Gaúcho:

Grêmio x Juventude

Internacional x Novo Hamburgo

Caxias x Aimoré

São Luiz x São José

Confira as datas das finais do Gauchão 2019:

Quartas de final

Ida: Sábado (23 de março) e domingo (24)

Volta: Terça-feira (26) e quarta-feira (27)

Semifinal

Ida: Sábado (30) e domingo (31)

Volta: Sábado (6 de abril) e domingo (7)

Final

Ida: Domingo (14)

Volta: Domingo (21)