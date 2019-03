Semifinais do Paulista: veja quais são os confrontos, datas e locais dos jogos 

Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Os quatro classificados para a semifinal do Campeonato Paulista foram definidos e os confrontos da próxima fase já começam neste sábado com um jogo. O outro duelo acontecerá no domingo.

A Federação Paulista definirá os horários das partidas nesta quinta-feira, em reunião na sede da entidade, mas a tendência é que São Paulo e Palmeiras se enfrentem no sábado, já que o time alviverde jogará na semana que vem na terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores.

Assim, Corinthians x Santos deverão jogar no domingo e terá transmissão da TV Globo para o Estado de São Paulo. Os jogos de volta serão realizados no final de semana que vem, dias 6 e 7 de abril. Já as finais serão realizadas nos dias 14 e 21 de abril.

A tendência é que os quatro clubes atuem em seus estádios quando forem mandantes: Corinthians (Arena Corinthians), Palmeiras (Allianz Parque), Santos (Vila Belmiro) e São Paulo (Morumbi).

Nas quartas de final, o Palmeiras passou pelo Novorizontino, enquanto o São Paulo derrotou o Ituano e o Santos superou o Red Bull. Por fim, o Corinthians bateu a Ferroviária. Assim, o Palmeiras chegou com a melhor campanha, seguida por Santos, Corinthians e São Paulo.