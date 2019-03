Saiba quais são os jogos e datas das quartas de final do Paulista

Red Bull, Santos, Palmeiras, Novorizontino, Corinthians, Ferroviária, Ituano e São Paulo são os classificados para as quartas de final do Campeonato Paulista. A fase de grupos chegou ao fim nesta quarta-feira com dez jogos realizados todos às 21h30, que serviram para definir o último classificado, o São Paulo.

Os jogos das quartas de final serão realizados em partidas de ida e volta. O primeiro confronto acontecerá no final de semana e a volta ocorrerá na terça e quarta-feira da semana que vem. As datas exatas serão definidas em reunião que acontece nesta quinta-feira, às 11h, na sede da Federação Paulista, com representantes dos oito clubes participantes.

Red Bull e Santos se classificaram pelo Grupo A; Palmeiras e Novorizontino no Grupo B, Corinthians e Ferroviária no Grupo C e Ituano e São Paulo no Grupo D.

Veja os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista (time à esquerda decide em casa)

Red Bull x Santos

Palmeiras x Novorizontino

Corinthians x Ferroviária

Ituano x São Paulo

Confira as datas das finais do Paulistão 2019:

Quartas de final

Ida: Sábado (23 de março) e domingo (24)

Volta: Terça-feira (26) e quarta-feira (27)

Semifinal

Ida: Sábado (30) e domingo (31)

Volta: Sábado (6 de abril) e domingo (7)

Final

Ida: Domingo (14)

Volta: Domingo (21)