Qual é a camisa mais bonita entre Palmeiras e Corinthians?

Imagens de supostas novas camisas de Corinthians e Palmeiras foram divulgadas nesta semana em sites especializados com a informação de que elas seriam a terceira opções dos respecitvos times. O modelo corintiano, com a assinatura de seu principal patrocinar na frente, foi confeccionado em laranja, muito parecida com o uniforme da seleção holandesa, com alguns detalhes em preto, a cor original do clube paulista. É totalmente fora de suas tradições.

O modelo palmeirense tinha detalhes em verde, mas o que chamava a atenção era uma 'mancha' cinza, prateada até, no peito também, onde a Taça de Savoia, a primeira do clube, fora desenhada. De comum, as duas camisas apostavam em modelos menos tradicionais e totalmente diferentes de seus padrões. Nem os clubes nem as empresas fornecedoras de material esportivo confirmaram oficialmente novos lançamentos de seus uniformes. Os sites também não divulgaram os valores das peças.