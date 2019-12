Veja qual o grupo do Corinthians na Libertadores

O sorteio da Copa Libertadores de 2020 aconteceu nesta terça-feira, no Paraguai, e os clubes brasileiros souberam o caminho para trilhar ao título da principal competição continental. O Corinthians está na fase 2 e precisará fazer quatro jogos até chegar na fase de grupos.

Qual o grupo do Corinthians na Libertadores?

O Corinthians ainda não sabe ao certo quem vai enfrentar na segunda fase. A equipe comandada por Tiago Nunes irá encarar o vencedor do duelo entre Bolívia 4 x Guaraní, do Paraguai. O time boliviano será conhecido apenas no dia 29 de dezembro, quando terminará o Campeonato Boliviano. O clube brasileiro vai decidir em casa.

Passando de fase, o Corinthians ainda vai fazer mais um jogo antes de entrar na fase de grupos. O time paulista irá enfrentar o vencedor de Cerro Largo-URU x Palestino-CHI. Apenas ao passar deste confronto, é que a equipe alvinegra estará na fase de grupos e encontrará o rival Palmeiras.

Avançando, o Corinthians ficaria no Grupo B, que tem o Palmeiras, como cabeça de chave, além do Bolíviar-BOL e do Tigre-ARG. A definição das datas das partidas será definida pelo Conmebol em um outro momento.

Quando o Corinthians joga na Libertadores?

Fase 2

5/2, 21h30 - Guaraní-PAR ou Bolívia 4 x Corinthians

12/2, 21h30 - Corinthians x Guaraní-PAR ou Bolívia 4

Fase 3

17/2 a 23/2 - Cerro Largo-URU ou Palestino-CHI x Corinthians

24/2 a 1/3 - Corinthians x Cerro Largo-URU ou Palestino-CHI

Fase de Grupos