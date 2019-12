Saiba qual o grupo do São Paulo na Libertadores

O São Paulo caiu no chamado grupo da morte na Libertadores de 2020. Em sorteio realizado nesta terça-feira, na sede da Conmebol, a equipe tricolor conheceu seus adversários e é um dos poucos times brasileiros (ao lado do Santos) que já sabem o nome de todas as equipes que vai enfrentar na fase de grupos.

Qual o grupo do São Paulo na Libertadores?

O time comandado por Fernando Diniz caiu no Grupo D da competição e terá de passar por River Plate-ARG, LDU-EQU e Binacional-PER para buscar o quarto título continental. O São Paulo é o clube brasileiro com mais conquistas da Libertadores.

Durante o sorteio, ficou claro que representantes do São Paulo e do River Plate não gostaram de cair no mesmo grupo. O nome do Rive Plate foi anunciado primeiro, por ser cabeça de chave, e quando o São Paulo foi sorteado, a fisionomia dos dirigentes de ambas as equipes deixou visível a insatisfação.

Quando o São Paulo vai jogar na Libertadores