Quando a fase é boa, até os coadjuvantes aparecem no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras tem grandes estrelas no elenco, como Valdivia, Daniel Carvalho e Barcos, mas outros jogadores – com menos destaque com a torcida – também fazem o time funcionar. João Vítor é um deles. O volante, que chegou a parar em uma delegacia por causa de briga com integrantes de uma das organizadas do clube, ano passado, hoje é peça fundamental no esquema de Felipão. E também um dos responsáveis por deixar o treinador armar o time com a dupla Valdivia/Daniel sábado, na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte, no Pacaembu.

O resultado, com o empate do Corinthians neste domingo diante do Comercial (3 a 3), deixou o Palmeiras na liderança do Paulistão, com 32 pontos.

Com João Vítor, Felipão sabe que o time ganha poder de marcação. O volante de 23 anos disputou 12 jogos nesta temporada e, se depender do treinador, vai fazer ainda muitos mais. "Ele é um jogador que taticamente cumpre uma função com grande primor", elogiou Felipão. "E ainda pode render mais quando jogar como primeiro ou segundo volante, porque tem pegada, disciplina e boa saída de bola. Mas com o Márcio (Araújo) e o Assunção temos de arrumar um lugar diferente para ele."

João Vítor começou o ano como reserva e aos poucos foi ganhando chance no time titular. A primeira delas foi no clássico contra o Santos, fato que se repetiu depois contra o São Paulo. Com boas atuações, foi aos poucos roubando uma posição que era de Patrik ou Tinga. O volante só deve perder vaga assim que Wesley for apresentado. Afinal, o atleta do Werder Bremen foi contratado para ser titular.

E João Vítor não é o único dos coadjuvantes que tem agradado Felipão. Com mais um gol no sábado, o seu terceiro na temporada, Juninho se tornou o dono absoluto da lateral esquerda. "Minha surpresa com ele é a humildade e aceitação em corrigir alguns erros na marcação. E ele vai melhorando a cada dia", elogiou o treinador. "Estou muito feliz de ter fechado com o Palmeiras. Esse grupo é maravilhoso e não merecia ter passado o que passou no ano passado. O meu começo de carreira está sendo maravilhoso e espero que o ano continue assim", comemora o jogador.

PRIMEIRO O CORURIPE

Os dois próximos desafios do Palmeiras prometem mexer com a torcida, mas Felipão, por enquanto, não quer pensar no Corinthians, adversário de domingo, no Pacaembu. Ele só quer saber do confronto contra o Coruripe, quarta-feira, em Jundiaí. "O jogo de quarta é o mais importante para nós. Se perdermos o clássico não vamos ser eliminados no Paulista. Já se perdermos para o Coruripe estaremos fora da Copa do Brasil."