Quando Abel disse que o Palmeiras 'lutaria contra todos', ele não tinha provas. Agora tem

O Palmeiras está bastante inconformado com a arbitragem brasileira e procura um caminho para não ser prejudicado novamente. Semanas atrás, Abel Ferreira foi duramente condenado por declarar que "o Palmeiras estava lutando contra tudo e todos", referindo-se aos pecados cometidos da arbitragem contra o seu time. Se não foram com essas palavras, foram bem parecidas. Abel estava irritadíssmo e percebia que o Palmeiras poderia sofrer com isso. Não havia provas nem nada. Agora há.

A CBF admitiu após a eliminação do Palmeiras para o São Paulo na Copa do Brasil erros capitais de arbitragem. Nesta semana, também confessou que o VAR e o árbitro de campo no empate com o Flamengo pisaram na bola ao deixar a jogada de um suposto pênalti de Vidal em Gómez seguir. O volante chileno chegou no corpo do palmeirense. Enquanto o VAR analisava, o juizão deu continuidade na partida. Para Abel, foi pênalti. Para muitos palmeirenses também foi. Particularmente, vi Vidal entrar apenas no corpo de Gómez. Falta dentro da área. Pênalti.

Mas como o jogo seguiu, pelas leis do VAR e da arbitragem, não dava mais como marcar a falta, mesmo se a turma do árbitro de vídeo achasse que o lance deveria ser marcado. Na conversa que se prosseguiu, o VAR entendeu que não houve pênalti. Não convenceu ninguém no Palmeiras. Se tivesse marcado a falta capital, não haveria reclamações. O fato é que a arbitragem derrapou no procedimento de conduta. Dois anos de uso, ainda não se acerta esse procedimento. Ocorre que o futebol brasileiro vive seus momentos de definições e erros da arbitragem podem definir o destino de times que se prepararam durante toda a temporada.

Dessa forma, retomando as palavras de Abel Ferreira, o Palmeiras foi duramente atingido com dois golpes importantes. O primeiro deles tirou o time da Copa do Brasil. Estragou uma campanha inteira, além de alijar o clube financeiramente. Se fosse campeão, ganharia R$ 60 milhões de prêmio. Pela vaga, o São Paulo levou R$ 8 milhões. No Brasileirão, diante do Flamengo, uma vitória do time da casa poderia aumentar em dois pontos sua vantagem na ponta da tabela, não 8, mas 10 para o segundo colocado, o Fluminense, e isso daria mais tranquilidade para sua caminhada. Roubar pontos do Flamengo seria importante também porque o time do Rio é um grande rival na competição, talvez o maior de todos dada sua qualidade técnica.

O Palmeiras ainda não sabe o que vai fazer diante desses fatos, mas não quer se sujeitar à 'má sorte da arbitragem' mais uma vez na Libertadores e Brasileirão. A presidente Leila Pereira tem, segundo ela mesmo, bom trâmite entre os dirigentes da CBF e seus colegas de trabalho. A entidade com sede no Rio sabe dos erros. O Palmeiras não é o único a contestar decisões do VAR, mas pagou o pato de uma eliminação de campeonato e perdeu a chance de se dar bem diante de seu maior rival no torneio de pontos corridos.