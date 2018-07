'Quando não conseguir mais jogar, eu paro', diz Rivaldo

Rivaldo viu o técnico Paulo César Carpegiani, com quem chegou a se desentender, ser demitido pela diretoria durante a semana, mas negou que sua bela atuação tenha sido uma resposta ao ex-comandante.

"Não queria provar nada para ninguém, só queria mostrar que consigo jogar os 90 minutos. Saí cansado, não pela idade, mas pelo fato de estar sem ritmo. No dia que eu achar que não consigo mais jogar em alto nível, eu paro", afirmou.

Foi a primeira partida do jogador como titular do São Paulo desde o dia 17 de abril, diante do Oeste, pelo Campeonato Paulista. E sua volta não poderia ter acontecido em melhor momento. Com a vitória deste sábado, a equipe espantou a crise e encerrou uma sequência de três derrotas seguidas.

"O importante foi a vitória. Mas fico feliz por ser titular pela segunda vez no Morumbi. Conseguimos um bom resultado e estou feliz pela atuação do time e também a minha. As coisas saíram bem e conseguimos estes três pontos", declarou.