Saiba quando é o próximo jogo do Corinthians

Com o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana para disputar, o Corinthians divide suas atenções entre as duas competições e tenta se aproximar das primeiras colocações do Brasileirão. O time comandado por Fábio Carille tenta evitar com que uma competição atrapalhe a outra.

O Corinthians volta a campo neste domingo, para enfrentar o CSA, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

QUANDO O CORINTHIANS JOGA