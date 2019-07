Veja quando é o próximo jogo do Flamengo

Um dos times mais badalados do Brasil, o Flamengo continua na briga pelo título da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Comandado pelo técnico Jorge Jesus, o time rubro-negro fazer com que o favoritismo, de um time recheado de grandes nomes, se confirme em campo.

O Flamengo volta a campo no domingo, dia 14, quando vai enfrentar o Goiás, às 11h (horário de Brasília, no estádio do Maracanã. O último jogo disputado foi o empate em 1 a 1 cm o Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

