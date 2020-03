Saiba quantas vezes a Olimpíada foi suspensa

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que seriam realizados entre julho e agosto, foram adiados por um ano. A decisão do Comitê Olímpico Internacional e do governo japonês se deu em razão da pandemia do novo coronavírus. As Olimpíadas foram realizadas pela primeira vez em 1896 e essa será apenas a quarta vez que a competição não acontecerá na data prevista.

É a primeira vez que os Jogos Olímpicos são adiados em toda a história. Nas outras três vezes, a competição foi cancelada em razão de duas grandes guerras mundiais.

Quando as Olímpiadas não foram realizadas?

A primeira vez aconteceu em 1916. A competição seria disputada em Berlim, na Alemanha, mas foi adiada em razão da Primeira Guerra Mundial.

Em 1940 também não houve Olimpíada. Coincidentemente, a edição seria realizada inicialmente no Japão, sede da atual Olimpíada, mas o país estava em guerra com a China. A competição foi transferida para Helsinque, na Finlândia e pouco tempo depois foi adiada, em razão da Segunda Guerra Mundial, que também fez com que a edição de 1944 não fosse disputada. Ela iria acontecer em Londres, na Inglaterra.

Onde será a próxima Olimpíada?

Vale lembrar que após os Jogos de Tóquio, agora em 2021, a próxima edição do principal torneio esportivo do mundo, acontecerá em Paris, na França, em 2024 e em 2028 a sede será Los Angeles, nos Estados Unidos.Competição não será realizada na data prevista pela quarta vez na história