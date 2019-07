Vídeo: saiba quantas vezes Lionel Messi foi expulso na carreira

O atacante Lionel Messi foi expulso durante a partida entre Argentina e Chile, neste sábado, na Arena Corinthians, após se desentender com o chileno Medel, ainda no primeiro tempo da partida. A estrela do Barcelona coleciona vários feitos na carreira, mas receber cartão vermelho não é algo comum para o astro argentino.

Messi foi expulso apenas duas vezes na carreira. Antes do duelo com o Chile, o atacante tinha recebido o cartão vermelho em um amistoso também pela seleção em 2005, contra a Hungria - a Argentina venceu por 2 a 1. Ele nunca foi expulso pelo Barcelona.

Um fato curioso é que o jogo em que foi expulso pela primeira vez na carreira aconteceu justamente na partida em que estreava pela seleção argentina e ele ficou em campo por apenas 45 segundos. O jovem Messi, de apenas 18 anos, foi convocado pelo técnico José Pekermann para o amistoso contra a Hungria, no dia 17 de agosto de 2005.

O atacante estava no banco de reservas e foi chamado para entrar no lugar de Lisandro López. Com menos de um minuto em campo, ele deu uma arrancada com a bola e quando o marcador tentou o desarme, ele acabou dando um tapa no rosto do adversário.