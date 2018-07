Quantidade de turistas surpreende organização da Copa do Mundo

O número de turistas no Brasil bate todas as expectativas na Copa do Mundo e, apenas no mês de junho, o País recebeu 700 mil estrangeiros. O volume foi 132% superior à média do mês de junho e ficou acima de tudo o que o governo esperava receber em toda a Copa do Mundo.

"Só em junho superamos todo o volume que esperávamos para toda a Copa do Mundo", declarou Luis Fernandes, secretário-executivo do Ministério dos Esportes. A capacidade dos hotéis ficou em cerca de 80%, acima da expectativa de 74%.

Para o governo, o "êxito" da Copa ocorreu graças ao sucesso do setor de mobilidade. Por dia, os maiores aeroportos do País transportaram 485 mil pessoas, contra 365 mil no Carnaval e 404 mil no Natal de 2013.

Ainda assim, os atrasos ficaram em cerca de 7,4%, abaixo do padrão europeu de 7,6%. "Parte do sucesso ocorreu por conta do transporte publico", declarou Fernandes.