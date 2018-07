Quarta Divisão nacional, Brasileiro da Série D começa com seis clubes paulistas

Pela primeira vez desde que foi criado em 2009, o Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - vai contar com seis representantes paulistas. São eles: XV de Piracicaba (campeão da Copa Paulista), Audax, Red Bull Brasil, São Bernardo e Ituano, melhores colocados no Campeonato Paulista de 2016, e a Portuguesa, que foi rebaixada na Série C da edição passada. Com 68 participantes, 34 jogos serão disputados na primeira rodada - 32 neste domingo e dois na segunda-feira.

Vice-campeão brasileiro em 1996, a Portuguesa tenta reencontrar o caminho das glórias e reverter a sequência de descensos. O primeiro desafio é diante da Desportiva-ES, que sofreu para se manter na primeira divisão do Campeonato Capixaba. O jogo começa a partir das 19 horas no estádio do Canindé, em São Paulo. Completam o Grupo A13: Bangu-RJ e Villa Nova-MG.

Dos clubes paulistas, o XV de Piracicaba é o único que se classificou através de uma conquista: campeão da Copa Paulista de 2016. O time piracicabano, que se manteve na Série A2 do Campeonato Paulista, inicia a competição em casa contra o São Paulo-RS, que fez campanha mediana no Campeonato Gaúcho. Brusque-SC e Operário-PR completam o Grupo A15.

Campeão do Troféu do Interior, mas classificado através do Paulistão de 2016, o Ituano entra para brigar pelo acesso. A equipe de Itu (SP) abre a disputa, em casa, contra o São José-RS, que chegou até as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Metropolitano-SC e PSTC-PR são os outros dois times do Grupo A17.

Outro que aparece como força para brigar pelo acesso pelas contratações que fez, o Red Bull Brasil tem pela frente o Espírito Santo-ES, semifinalista do Campeonato Capixaba. O jogo será disputado em Cariacica (ES). O Grupo A14 é considerado um dos mais fortes porque conta também com Caldense-MG e Boavista-RJ.

Os outros dois representantes de São Paulo foram rebaixados no Paulistão. O São Bernardo estreia logo fora e contra o campeão gaúcho, o Novo Hamburgo-RS, e divide o Grupo A16 com Inter de Lages-SC e Foz de Iguaçu-PR. O Audax visita o Itumbiara-GO, pelo Grupo A12, que tem também Portuguesa-RJ e URT-MG.

REGULAMENGO - Na primeira fase, os 68 clubes formarão 17 grupos de quatro cada, onde classificam-se os primeiros colocados de cada, além dos 15 melhores segundos. Daí em diante, com 32 clubes, as equipes se enfrentarão no sistema eliminatório (jogos de ida e volta), até que o campeão seja conhecido. Os quatro semifinalistas conquistarão o acesso para a Série C de 2018.