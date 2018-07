Quarta rodada da Série B deixa três clubes sem técnico

Sem somar nenhum ponto em quatro jogos e depois de ser goleado em casa pelo Paraná, por 5 a 1, o técnico Ailton Ferraz pediu demissão ainda nos vestiários dizendo que os jogadores não estavam contribuindo para o seu trabalho no Duque de Caxias.

Outro que deixou o comando foi Givanildo Oliveira, após a derrota para o Icasa por 2 a 1, dentro da Ilha do Retiro. A diretoria do Sport está em busca de alguns nomes e o de René Simões é o que está mais perto de fechar.

O Vila Nova também deve anunciar nos próximos dias a contratação de Heriberto da Cunha, que assumiria a vaga deixada por Edson Gaúcho, depois de um vexame no Serra Dourada, quando foi goleado por 4 a 0 pelo Bahia, agora líder da competição.

Antes, apenas Roberto Fonseca havia deixado o comando do São Caetano e foi substituído por Sérgio Guedes. A quinta rodada da Série B será realizada no final de semana, com quatro jogos na sexta-feira e mais seis no sábado.