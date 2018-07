Quarta rodada da Série C do Brasileiro começa com três empates

À tarde, no estádio Vail Chaves, Mogi Mirim e Tombense empataram por 1 a 1 e vão dormir dentro do G4 (zona de classificação). O time mineiro soma cinco pontos, um a mais do que o paulista. O Tombense saiu na frente com Carlos Magno, aos 46 minutos do primeiro tempo. O empate saiu somente aos 22 minutos da etapa final com Keké.

SEM GOLS - No Mangueirão, caiu por terra o sonho do Remo entrar no G4, ficando com cinco pontos, em quinto lugar. O Botafogo tem os mesmos sete pontos do líder Fortaleza, que ainda não jogou, mas perde no saldo de gols: 5 a 2.

ABC e Confiança continuam para baixo na tabela. O ABC com quatro pontos, em sétimo lugar, e o Confiança, na penúltima posição, com apenas dois pontos.

MAIS JOGOS - A rodada vai ter mais seis jogos domingo e outro na segunda-feira à noite. Quatro clubes paulistas vão estar em campo pelo Grupo B. A Portuguesa faz o duelo no Canindé contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, enquanto o Guarani recebe o Macaé, em Campinas, no Brinco de Ouro, com portões fechados. O lanterna Guaratinguetá vai pegar o Ypiranga, em Erichim (RS).

Os 20 participantes estão divididos em dois grupos (A e B) com 10 times em cada um, se enfrentando entre si em turno e returno. Os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase.

Confira os jogos da 4.ª rodada da Série C:

Sábado

Mogi Mirim-SP 1 x 1 Tombense-MG

Remo-PA 0 x 0 Botafogo-PB

ABC-RN 0 x 0 Confiança-SE

Domingo

11h

Portuguesa-SP x Botafogo-SP

15h

Ypiranga-RS x Guaratinguetá-SP

16h

ASA-AL x River-PI

Guarani-SP x Macaé_RJ

19h

Salgueiro-PE x América-RN

Fortaleza-CE x Cuiabá-MT

Segunda-feira

19h

Boa Esporte-MG x Juventude-RS