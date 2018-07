Quartas da Copa do Nordeste terá Fortaleza x Bahia e Santa Cruz x Ceará

A primeira fase chegou ao fim na quarta-feira à noite, com algumas surpresas. Vinte clubes estavam divididos em cinco grupos, classificando o primeiro colocado de cada chave, mais os três melhores segundos colocados. No Grupo A, Campinense-PB e Salgueiro-SE eliminaram o ABC, avançaram, e vão se enfrentar nas quartas. O time paraibano joga em casa na segunda partida.

O Bahia é o único time com 100% de aproveitamento, tendo ganho seus seis jogos na fase de grupos. Na quarta, já classificado em primeiro no Grupo C, fez 1 a 0 no Santa Cruz, na Fonte Nova. Os pernambucanos, apesar do tropeço, conseguiram avançar.

Os três times de Pernambuco avançaram, aliás. O Sport passou em primeiro do Grupo D, seguido do Fortaleza, e vai pegar o CRB. Pelo Grupo B, nem CRB nem América-RN venceram na rodada final. Ambos empataram jogando em casa e quem se deu melhor foi o time alagoano.

Já o Grupo E teve a liderança do Ceará, que venceu o duelo direto contra o Vitória da Conquista. O Sampaio Corrêa fez 10 pontos, assim como Fortaleza, Santa Cruz e Salgueiro, e acabou eliminado porque marcou menos gols - oito, contra nove dos cearenses. Os pernambucanos tiveram saldo de gols melhor.

As partidas das quartas de final estão marcadas para a semana que vem, com jogos de ida na quarta e a volta no domingo. Depois, na semifinal, quem passar de Fortaleza e Bahia pega o vencedor de Ceará e Santa Cruz. As semifinais estão marcadas para 13 e 17 de abril.