Quartas de final da Série C do Brasileiro começam com dois empates sem gols

Duas partidas abriram as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional -, nesta sexta-feira, mas ninguém conseguiu tirar o zero do placar. Botafogo-SP e ABC, em Ribeirão Preto (SP), e Botafogo-PB e Boa, em João Pessoa, ficaram no empate sem gols.

Na primeira partida da noite, Botafogo-SP e ABC se enfrentaram no estádio Santa Cruz com mais de 27 mil torcedores. O resultado é bom para o time potiguar, que joga por uma vitória simples em sua casa na partida de volta, na próxima sexta-feira, no estádio Frasqueirão, em Natal. O clube paulista, por sua vez, se classifica com um empate com gols. Um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

A mesma situação acontece com Botafogo-PB e Boa, que jogaram no estádio Almeidão e empataram pelo mesmo placar. O jogo de volta será no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), no próximo dia 9, um domingo, às 11 horas.

Neste sábado, o ASA recebe o Guarani, em Arapiraca (AL), às 19 horas, e na segunda-feira o Juventude joga contra o Fortaleza, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19h15.