Quartas de final da Série D começam com dois empates Comprovando o equilíbrio de forças que deve marcar as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, os dois jogos deste domingo terminaram empatados. Em Blumenau (SC), Metropolitano e Juventude ficaram no 2 a 2. E em Rio Branco (AC), Plácido de Castro e Salgueiro terminaram com 1 a 1 no placar.